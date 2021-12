EUA: polícia confirma quatro mortes, 14 feridos e 52 presos após invasão ao Congresso

Quatro pessoas morreram nesta quarta-feira, 6, após invasão de apoiadores do ex-presidente Donald Trump ao Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, capital norte-americana. O ataque aconteceu no dia em que a casa certificaria a vitória de Joe Biden nas eleições presidencias.

Sem maiores detalhes sobre as vítimas, as autoridades apenas informaram que entre elas está Ashli Babbit, de 35 anos, uma apoiadora de Trump, que foi baleada durante a invasão. A mulher chegou a ser atendida e encaminhada a um hospital, porém não resistiu.

Segundo o marido de Babbit, em relato à TV KUSI, da Califórnia, a mulher serviu por 14 anos a Força Aérea e era "muito patriota e grande apoiadora de Trump".

De acordo com a CNN, um homem de 24 anos está em estado crítico após cair de uma altura de 9 metros, ao tentar escalar um andaime da fachada do prédio.

Conforme o chefe de polícia de Washington DC, Robert Contee, 52 pessoas foram presas por desrespeitarem o toque de recolher estabelecido pela prefeita da cidade, Muriel Bowser, após os ataques.

