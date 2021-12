EUA oferecem US$ 10 milhões em ajuda ao Nepal

Os Estados Unidos irão enviar US$ 10 milhões em ajuda ao Nepal, que foi atingido por um forte terremoto no fim de semana, informou os secretário de Estado americano, John Kerry. Segundo ele, US$ 9 milhões serão acrescidos a ajuda de US$ 1 milhão que já avia sido anunciada no sábado.

Ainda não está claro o montante que a Nações Unidas pretende obter em ajuda ao Nepal durante a fase de emergência, mas as doações provavelmente ficarão na casa de centenas de milhões de dólares.

O governo americano ainda informou que serão enviadas ao Nepal equipes de busca e salvamento, 14 especialistas em desastre e seis cães treinados para resgate. De acordo com o secretário de Defesa dos EUA, Ash Carter, o país disponibilizou duas aeronaves C-17 para transportar as equipes de resgate e suprimentos para ajudar nos esforços de socorro.

Segundo o Pentágono, 26 soldados americanos estão no Nepal para treinar as forças armadas do país. Um avião de carga C-130 que levou os soldados ao país ficará no país para o caso de solicitações de retirada de cidadãos americanos da área afetada pelo terremoto.

O tremor que atingiu o Nepal no sábado deixou mais de 4 mil mortos e milhares de feridos. Fonte: Associated Press

adblock ativo