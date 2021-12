EUA: Obama pressionará por lei para controlar armas

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está pedindo a uma equipe liderada pelo vice-presidente Joe Biden que apresente "propostas concretas" para reduzir a violência relacionada às armas até o final de janeiro. A formação da equipe ocorre logo após o massacre de 26 pessoas na escola primária de Newtown, na sexta-feira passada, em Connecticut. Obama disse nesta quarta-feira que após receber as recomendações, irá pressionar "sem atrasos" por uma legislação no Congresso.

Obama disse que a questão da venda de armas é complexa nos EUA, mas "nós temos uma obrigação profunda - todos nós - de tentarmos resolver essa questão". Biden, que defende há longo tempo o controle nas vendas de armas, liderará a equipe que incluirá funcionários da administração Obama e também grupos da sociedade civil.

Na sexta-feira passada, o atirador Adan Lanza, de 20 anos, matou com um rifle semiautomático 20 crianças e seis adultos na escola em Newtown, após matar a própria mãe, colecionadora de armas, em casa. As informações são da Associated Press.

