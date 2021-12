EUA negocia apoio da China para acabar com crise nas Coreias

O secretário de Estado americano, John Kerry, se reuniu neste sábado, 13, com o presidente da China, Xi Jinping, enquanto continuam as tensões pelas ameaças da Coreia do Norte de lançar um míssil de forma iminente.

Kerry, que chegou hoje a Pequim após sua passagem por Seul, se reuniu também com o ministro chinês de Relações Exteriores, Wang Yi, para tratar "assuntos bilaterais e de interesse comum", aponta a agência oficial "Xinhua".

Espera-se que o secretário de Estado americano insista para que a China aumente sua influência sobre seu aliado norte-coreano e lhe dissuada a acometer o lançamento, que foi qualificado "de enorme erro" por Kerry, de chegar a realizar-se.

Durante sua passagem por Seul, Kerry assegurou que Washington não hesitará em se defender e em defender a Coreia do Sul "caso necessário" frente a seu vizinho do Norte, embora tenha aberto uma porta ao diálogo se o regime comunista norte-coreano "seguir o caminho correto".

"(O presidente norte-coreano) Kim Jong-un sabe qual será o resultado" de um possível conflito, alfinetou Kerry, confiante na superioridade militar de sua aliança com a Coreia do Sul contra o exército popular norte-coreano, depois de encontrar em Seul o secretário de Estado sul-coreano, Yun Byung-se.

O tour de Kerry pela Ásia, que terminará com uma visita amanhã ao Japão, é considerado uma prova de sua influência diplomática enquanto a Coreia do Norte propaga há mais de um mês ameaças de forma incessante contra Seul e Washington.

Os encontros com os líderes dos países vizinhos, sobretudo na China, único país aliado de Pyongyang, acontecem justo antes de que a Coreia do Norte lembre na segunda-feira, dia 15, o 101º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô do atual líder Kim Jong-un.

O país comunista costuma realizar suas festividades em meio ao aumento de provocações, por isso considera-se provável que, ao realizar o lançamento, seja antes do fim da comemoração do nascimento do "Amado Líder".

Kerry dará uma entrevista coletiva em Pequim ao fim da jornada para explicar os detalhes de sua passagem pela capital chinesa.

