EUA: investigadores buscam motivação de ataque no aeroporto

Agentes do FBI investigam neste sábado, 2, o cenário e a possível motivação de um homem que abriu fogo em um terminal lotado dentro do Aeroporto Internacional de Los Angeles, matando um agente federal desarmado.

Autoridades identificaram o homem do ataque de sexta-feira, 1º, como Paul Anthony Ciancia, 23, e disseram que ele foi atingido e ferido pela polícia no tiroteio ocorrido no terminal 3 do aeroporto.

No final da sexta-feira, agentes do FBI portando um mandado de busca e apreensão entraram na casa de Ciancia, na região de Los Angeles, afirmou a porta-voz do FBI, Laura Eimiller.

O homem estava armado com um rifle e causou pânico e caos em um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Centenas de passageiros correram freneticamente para locais seguros ou se esconderam atrás de suas bagagens, enquanto os alarmes soavam.

O homem, um cidadão norte-americano que aparentemente agiu sozinho, passou pela área de fiscalização do aeroporto e entrou no local onde os passageiros embarcam, antes de agentes se depararem com ele em uma praça de alimentação, afirmou Patrick Gannon, chefe da polícia dos aeroporto, em coletiva de imprensa.

Os agentes o atingiram pelo menos uma vez e depois o prenderam, afirmou.

Ciancia acertou tiros em pelo menos dois funcionários da agência de segurança dos transportes (TSA), um de maneira fatal, afirmou o agente especial David Bowdich, do FBI.

O funcionário da TSA morto, identificado como Gerardo Hernandez, tinha 39 anos e foi o primeiro empregado da agência a morrer no exercício do trabalho.

