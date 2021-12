EUA invadiram centros de dados de Google e Yahoo, diz jornal

A Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos teria invadido secretamente os principais links de comunicação que ligam o Yahoo e o Google a seus data centers em todo o mundo, segundo denúncia do jornal Washington Post.

A reportagem é baseada em documentos obtidos pelo ex-técnico da NSA Edward Snowden. De acordo com documentos secretos datados de 9 de janeiro de 2013, a NSA envia milhões de gravações de dados do Yahoo e do Google todos os dias para servidores de dados da sede da agência em Fort Meade, em Maryland.

Nos últimos 30 dias, coletores de campo teriam processado e enviado mais de 180 milhões de novos registros - que variam de "metadados", que revelam quem enviou ou recebeu e-mails e quando, e conteúdos como texto, áudio e vídeo, revela o site do jornal nesta quarta-feira, 30.

Os novos detalhes do acesso da NSA sobre o Yahoo e centros de dados do Google ao redor do mundo vêm num momento em que o Congresso está reconsiderando práticas de coleta do governo e autoridade. Governos europeus também estão reagindo às revelações de espionagem nas comunicações em seus países.

Os dados sobre os programas do governo começaram a ser revelados em junho por Snowden e compartilhados com o americano Washington Post e o britânico The Guardian.

Segundo o Post, a principal ferramenta da NSA para espionar dados de Google e Yahoo é um projeto chamado Muscular, operado em conjunto com o serviço de espionagem britânico, o GCHQ.

O Post diz que NSA e GCHQ estão copiando fluxos de dados inteiros através de cabos de fibra óptica que carregam a informação entre os centros de dados de Silicon Valley dos dois gigantes.

Funcionários da Casa Branca e do escritório do diretor de Inteligência Nacional, que supervisiona a NSA, se recusaram a comentar o assunto, informa o Post.

adblock ativo