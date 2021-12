EUA iniciam exercício naval no mar Negro perto da Crimeia

Um exercício conjunto envolvendo as Marinhas dos Estados Unidos, Bulgária e Romênia começou nesta quarta-feira, 12, nas águas do mar Negro em frente à península da Crimeia, onde grupos militares russos tomaram o controle das mãos do governo ucraniano.

Os EUA dizem que os exercícios navais já estavam previstos antes da crise na Ucrânia. Mas a atividade manda uma mensagem de firmeza aos membros da Otan preocupados com as intenções da Rússia em seu antigo quintal da Guerra Fria.

A Marinha búlgara disse à Reuters que os exercícios começaram após adiamento de um dia devido a condições climáticas adversas. A Marinha da Romênia recusou comentar.

O US Truxtun, um destróier norte-americano com mísseis teleguiados que faz parte da Sexta Frota dos EUA, sediada na Itália, juntou-se às manobras com a fragata búlgara Drazki e três embarcações romenas no mar Negro.

O exercício não deve incluir nenhum disparo com armas de fogo.

