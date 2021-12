EUA: fortes nevascas fazem com que milhões de pessoas fiquem reclusas em casa

Diante das previsões meteorológicas e das severas advertências das autoridades, dezenas de milhões de residentes do norte da Geórgia até Nova Jersey estão reclusos em suas casas para esperar que cesse a gigantesca tormenta que assola a costa leste dos EUA.

As primeiras nevascas foram registradas na sexta-feira, 22, porém o pior está por vir, com fortes ventos e tempestades, que podem deixar até 60 centímetros de neve e provocar inundações nas regiões costeiras. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta para "condições de tormenta perigosas" ao longo deste sábado.

Por causa disso, antes mesmo da neve começar a cair nesta sexta-feira, foi declarado estado de emergência em várias regiões. Escolas, órgãos governamentais e sistemas de transporte estão fechados desde a Geórgia, no sul dos EUA, até a cidade de Nova York.

Em Washington, o governo federal fechou seus escritórios ao meio-dia de sexta-feira e o transporte público vai ficar fechado até domingo. O presidente Barack Obama, recluso na Casa Branca, foi um dos muitos que ficaram em suas residências.

"Encontrem um lugar seguro e permaneçam nele", disse a prefeita de Washington, Muriel Bowser, a moradores e turistas.

O gelo e a neve complicam os deslocamentos, com milhares de acidentes e ao menos nove mortes nas estradas da região. Até a meia-noite de sábado (hora local, 3h de Brasília) a polícia do Estado da Virgínia havia reportado 989 batidas desde o início das tempestades e quase 800 veículos com problemas.

Cerca de 7,6 mil voos foram cancelados entre ontem e hoje, o equivalente a 15% dos serviços das empresas aéreas, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware. As companhias esperam voltar a operar na normalidade no domingo à tarde.

A previsão é que caia ao menos 60 centímetros de neve em Washington e Baltimore, além de quase a mesma quantidade na Filadélfia.

Na noite de sexta-feira, regiões de Kentucky, Virgínia e Carolina do Norte tinham mais de 30 centímetros de neve. Já na Pensilvânia, Carolina do Sul e Tennessee, havia pouco mais de 15 centímetros de gelo.

<GALERIA ID=20460/>

