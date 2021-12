EUA espionaram ligações na França, diz Le Monde

A Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) espionou milhões de chamadas telefônicas feitas na França, reportou nesta segunda-feira, 21, o jornal francês Le Monde, em sua versão online, citando documentos fornecidos pelo ex-analista da NSA Edward Snowden.

Entre 10 de dezembro de 2012 e 8 de janeiro de 2013 a agência monitorou 70,3 milhões de chamadas telefônicas, afirmou o jornal. O Le Monde disse que a NSA automaticamente colheu informações de alguns números de telefones da França e gravou mensagens de texto dos aparelhos.

A publicação disse que há motivos para suspeitar que a NSA monitorou não apenas pessoas suspeitas de envolvimento em atividades terroristas, mas também altas personalidades do mundo da política e dos negócios. As autoridades norte-americanas se recusaram a comentar o assunto.

No fim de semana, a revista alemã Der Spiegel noticiou que os agentes dos EUA invadiram a conta de e-mail do ex-presidente mexicano Felipe Calderón. As autoridades mexicanas pediram por respostas dos EUA o quanto antes.

