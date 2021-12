EUA enviam bombardeiros para Coreia após morte de estudante

Os Estados Unidos decidiram nesta terça-feira, 20, enviar dois bombardeiros estratégicos B-1 para a península da Coreia, que engloba o lado norte e sul. Um porta-voz da Defesa em Seul alega que ação faz parte de "manobras programadas com regularidade" com as forças aéreas sul-coreanas. Contudo, a atividade acontece após a morte do estudante norte-americano Otto Warmbier.

O jovem morreu após ficar mais de um ano em coma. Ele foi detido pela Coreia do Norte no ano passado, onde ficou até ser repatriado na semana passada. Ele foi acusado de arrancar um pôster político de um hotel em janeiro de 2016 durante viagem de turismo.

A Coreia do Norte alega que ele entrou em coma por conta de um surto de botulismo após tomar um comprimido para dormir. Essa versão é contestada pela família do jovem.

Manobra

Os B-1 vão realizar exercícios com dois caças F-15K das forças áereas sul-coreanas. A última vez que os EUA enviaram bombardeiros para a península coreana foi em 29 de maio após o regime de Pyongyang ter lançado um míssil balístico durante um teste.

adblock ativo