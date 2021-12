EUA devem oferecer acordo sem precedentes à Coreia do Norte

Washington está preparado para oferecer um acordo com garantias de segurança sem precedentes à Coreia do Norte, de acordo com informações do secretário de Estados americano, Mike Pompeo.

Pompeo não especificou que acordos Trump irá oferecer, mas garantiu que o acordo será melhor do que o proposta em 2005, quando os Estados Unidos afirmou que não atacaria a Coreia do Norte com armas nucleares e nem convencionais.

“É o caso de estarmos preparados para oferecer seguranças necessárias para que os norte-coreanos se comprometam com a desnuclearização. Nós estamos prontos para tomar medidas que irão garantir a eles que a desnuclearização não é algo que irá terminar mal para o país”, afirmou Pompeo a repórteres.

Ele ainda acrescentou que “estamos preparados para fazer garantias de segurança que são diferentes e mais especiais do que os Estados Unidos estava se dispondo a oferecer previamente. Nós pensamos que isso é apropriado e necessário”.

Mecanismo de paz

Enquanto a Coreia do Norte fala em estabelecer “um novo mecanismo permanente de paz” e sua agência de notícias oficial fala em uma “nova era” nas relações com os Estados Unidos, Trump postou uma mensagem em seu Twitter, ontem, afirmando que estava feliz em estar em Singapura.

O formato da conversa foi criado para que os dois possam estabelecer uma relação harmoniosa. A primeira parte da conversa foi entre os dois líderes, além dos tradutores - sem a presença de conselheiros. Em seguida, após a conversa particular finalizada, os dois entraram em uma sala de negociações.

Pompeo afirmou estar otimista que o encontro será um sucesso, mas classificou o sucesso como um acordo que faça as negociações continuarem. Ele afirmou que os Estados Unidos estão esperançosos de que “o encontro irá estabelecer terreno para novas conversas”.

Kim deve retornar à Coreia do Norte ainda hoje, deixando pouco tempo para que haja muita negociação. Ainda há uma considerável incerteza sobre qual seria o acordo firmado entre os dois líderes mundiais.

Pyongyang está planejando um processo de desnuclearização gradual, em que os dois lados tomariam medidas recíprocas para diminuir a tensão na região. O objetivo final, porém ainda distante, seria a total desnuclearização da península coreana.

O governo Trump aposta em um “completo, verificável e irreversível desarmamento” da Coreia do Norte, com ênfase em passos unilaterais por parte de Pyongyang. Esses passos seriam recompensados pela suspensão de sanções econômicas contra o país.

Mas o presidente americano amenizou seu discurso às vésperas do encontro com Kim, e se mostrou disposto a negociar de forma aberta, com a possibilidade de realização de outros encontros no futuro.

