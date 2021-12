EUA começa a debater a legalização da união gay no país

A Suprema Corte dos Estados Unidos começa nesta terça-feira, 26, uma série de audiências para discutir a legalização da união entre pessoas do mesmo sexo - o chamado casamento gay. Em 42 estados norte-americanos, a união é proibida. Apenas nove autorizam a união entre pessoas do mesmo sexo. Para especialistas, a tendência é optar por uma solução intermediária, não estendendo a legalização para todo o país.

As audiências desta terça e quarta, 27, reúnem nove juízes que avaliarão a constitucionalidade da emenda que proíbe o casamento gay na Califórnia. Depois, eles analisarão a legislação federal. Para os especialistas, o caso da Califórnia pode abrir caminho à legalização da união entre pessoas do mesmo sexo em nível nacional.

Os juízes podem decidir estender o direito da união entre pessoas do mesmo sexo para todos os estados norte-americanos ou mantê-los apenas nos nove em que o casamento gay já é autorizado. Atualmente admitem a união para os casais homossexuais os estados de Delaware, Havaí, Illinois, Nova Jersey, Rhode Island, Nevada, Colorado, Oregon e Wisconsin.

Na Califórnia, o casamento gay foi reconhecido por apenas seis meses. Mas, em 2008, uma emenda à legislação estadual, denominada proposta 8, validada por intermédio de um referendo, voltou a autorizar apenas o casamento entre homem e mulher.

O governo do presidente norte-americano, Barack Obama, defende o direito de os homossexuais formalizarem o casamento com o argumento de que impedi-los é promover uma "discriminação com base na orientação sexual". Pesquisa de opinião publicada no Washington Post, um dos principais jornais dos Estados Unidos, diz que 58% dos norte-americanos entrevistados são favoráveis ao casamento gay.

