EUA: Carro desgovernado invade desfile universitário e mata três pessoas

Três pessoas morreram e ao menos 22 ficaram feridas após um veículo invadir um desfile universitário em Stillwater, no estado norte-americano de Oklahoma.

Oito pessoas estão em estado grave. A motorista do carro que perdeu o controle foi presa e está prestando esclarecimentos à polícia local.

Dave Kapple, que testemunhou o acidente, disse ao Stillwater News Press que ele e seu filho estavam a cerca de três metros da multidão quando viram o veículo desgovernado.

"Nós ouvimos alguém gritar e, de repente, as pessoas estavam sendo arremessadas por toda a parte", disse.

Konda Walker, estudante do Alaska, foi assistir às festividades que ocorreram antes do jogo de futebol as faculdades do estado de Oklahoma e Kansas. "No começo nós pensamos que era parte do show," disse Walker. "As pessoas estavam sendo arremessadas no ar como bonecas de pano."

Pelo twitter, a Oklahoma State University lamentou o ocorrido. "Estamos tristes com o incidente ocorrido nesta manhã. Nossos pensamentos e orações a todos os afetados", escreveu o perfil oficial da instituição.

