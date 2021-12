EUA cancelam voos por causa de violentas nevascas

>>Voo para Miami é cancelado e passageiros se revoltam no aeroporto de Salvador

Nova Iorque - Uma violenta nevasca provocou o cancelamento de centenas de voos nos aeroportos dos Estados Unidos neste domingo, 26, o que prejudicou milhares de passageiros em plena volta dos festejos de Natal, num momento em que a Europa começa a sair de uma situação similar.

A região nordeste é a mais afetada pela tempestade de neve, que deve atingir o norte pelo litoral dos Estados Unidos e provocará nevascas significativas, segundo informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Agora é a vez dos americanos enfrentarem a frustração de seus planos de viagem, depois que centenas de passageiros ficaram retidos em Paris e Bruxelas pelas condições climáticas durante a noite de Natal.

Em Washington, que ficou paralisada há um ano por nevascas recordes, foram tomadas medidas preventivas como a aplicação de sal nas ruas e a preparação de veículos de emergência. Espera-se que a tempestade gere entre 22,8 e 38,1 cm de neve em Nova Iorque e 55,9 cm de nieve em Boston. Os ventos terão uma média de 70 km/h na noite deste domingo.

O tráfego em vários Estados do Sul já foi afetado pelo gelo e a neve. No norte da Geórgia foram registrados 15,2 cm de neve no sábado. O departamento de transporte da Carolina do Norte indicou que as rodovias interestaduais estão parcialmente cobertas com gelo e neve.

Brasil - De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, até as 20h30 (horário de Brasília), ao menos três das 11 partidas previstas do Aeroporto Internacional de Guarulhos para os EUA, na noite deste domingo, já foram canceladas.

