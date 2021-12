EUA avaliam que discurso de Bolsonaro sobre clima foi 'construtivo', mas esperam 'planos sólidos'

O governo dos Estados Unidos avaliou que o discurso de Jair Bolsonaro na Cúpula de Líderes sobre o Clima, realizado nesta quinta-feira, 22, foi "positivo" e "construtivo". Apesar disso, auxiliares de Joe Biden dizem que a credibilidade do presidente brasileiro se apoiará em "planos sólidos".

De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado americano, Bolsonaro imprimiu tom positivo e construtivo ao seu discurso na cúpula, ressaltando que é justo questionar como os países vão atingir objetivos tão ambiciosos. As informações são da Folha de S. Paulo.

Um membro do governo Biden, porém, destacou que a credibilidade dos EUA se apoiará em planos sólidos, na execução do trabalho e em um foco implacável nos resultados.

Durante a apresentação na cúpula, o presidente brasileiro afirmou ter determinado a duplicação dos recursos destinados às ações de fiscalização ambiental no Brasil, comprometeu-se a alcançar a neutralidade climática até 2050 — dez anos antes da meta estabelecida anteriormente — e repetiu a promessa de acabar com o desmatamento ilegal até 2030.

Ainda segundo o porta-voz do Departamento de Estado, alcançar a neutralidade de carbono até 2050, dez anos antes do compromisso anterior e sem pré-condições, é significativo, assim como o compromisso de dobrar os fundos disponíveis para fiscalização.

Veja o discurso do presidente brasileiro:

