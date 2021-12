EUA atacam Estado Islâmico em Raqqa, na Síria

Os Estados Unidos e cinco países árabes lançaram ataques aéreos contra áreas dominadas pelos militantes do Estado Islâmico na Síria no fim da noite de ontem, informaram fontes oficiais.

Autoridades norte-americanas disseram em condição de anonimato que os bombardeios duraram cerca de 90 minutos mas podem continuar durante a madrugada. A assessoria de imprensa do Pentágono não deu detalhes da operação alegando que a missão ainda está em andamento e portanto não poderia se manifestar.

Os ataques foram conduzidos por aviões da força aérea e da marinha e a partir de mísseis lançados de navios no norte do golfo do pérsico e no mar vermelho. Alguns dos mísseis foram disparados em Raqqa, no norte da Síria. Fontes militares disseram que os alvos seriam centros de comando, de abastecimento e campos de treinamento.

O ministro do Exterior da Síria informou que os Estados Unidos informaram as autoridades de Damasco nas Nações Unidas antes dos ataques contra os alvos do Estado Islâmico no país. Fonte: Associated Press.

