EUA anunciam relaxamento de algumas regras sobre comércio e viagens para Cuba

O governo dos EUA anunciou que novas regras para reduzir significativamente o embargo comercial e de viagens imposto sobre Cuba entrarão em vigor na sexta-feira.

As medidas incluem permissão para norte-americanos usarem cartões de crédito em Cuba e empresas norte-americanas exportarem algumas tecnologias. Os cidadãos dos EUA também poderão levar para casa até US$ 100 em álcool e tabaco de Cuba, o que significa que o banimento de charutos cubanos está oficialmente encerrado.

As novas regras são o mais recente passo no plano do presidente Barack Obama para restabelecer relações diplomáticas com Cuba depois de meio século de hostilidades entre os dois governos. O anúncio foi feito três dias depois de autoridades dos EUA confirmarem a libertação de 53 presos políticos por Cuba.

No entanto, apenas o Congresso norte-americano pode dar fim ao embargo comercial de cinco décadas contra Cuba. Fonte: Dow Jones Newswires.

