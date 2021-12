EUA anunciam plano de doação de 55 milhões de vacinas contra Covid-19

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira, 21, o plano de doação de mais 55 milhões de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo. A América Latina e Caribe deverá receber 14 milhões de doses, inclusive o Brasil, porém a quantidade destinada ao país ainda não foi divulgada.

Segundo o governo dos Estados Unidos, cerca de 75% das doses serão distribuídas via Covax Facility, programa de compartilhamento de vacinas contra a Covid-19 coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e destinado a países pobres. Os outros 25% irão para “prioridades regionais”.

As doses fazem parte da promessa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de doar 80 milhões de vacinas produzidas no país (60 milhões de doses da AstraZeneca e mais 20 milhões da Pfizer/BioNTech, da Moderna e da Johnson & Johnson).

A primeira remessa de 25 milhões de doses, divulgada pela Casa Branca no início do mês, será distribuída até o final deste mês. Seis milhões de doses são para América Latina e Caribe.

