EUA anunciam fim de fabricação de minas antipessoais

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 27, que não fabricarão mais minas antipessoais (minas terrestres) e que devem aderir ao tratado internacional que proíbe seu uso. A maior indústria de minas antipessoais do mundo se encontra nos EUA.



"Hoje, em uma conferência em Maputo, Moçambique, os Estados Unidos assumiram o desafio de de declarar que não produzirão mais minas antipessoais no futuro nem substituirá as reservas existentes quando acabarem", indicou a Casa Branca em um comunicado.



Washington assegurou, em 2009, que estava reconsiderando sua posição sobre este tema, mas não assinou a Convenção de Ottawa que proíbe o uso, como também não assinaram Rússia e China.



As potências nucleares Índia e Paquistão também se abstiveram de assinar o documento.



"Nossa delegação em Maputo esclareceu que estamos buscando diligentemente soluções que (...) permitam aos Estados Unidos ter acesso à Convenção de Ottawa", afirmou, em um comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Caitlin Hayden.

