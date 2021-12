EUA anunciam a morte de importante líder do Estado Islâmico

Washington, 25 (AE) - As forças norte-americanas mataram uma graduada liderança do Estado Islâmico, junto com outros importantes membros do grupo extremista eliminados nesta semana, afirmou nesta sexta-feira o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter. Não foi divulgado se as mortes ocorreram na Síria ou no Iraque

De acordo com Carter, a liderança morta era Haji Imam, apontado como "ministro das Finanças" do grupo e "um terrorista bem conhecido". Iman é apontado como envolvido em planos terroristas no Iraque e na Síria. "Líderes podem ser repostos. Essas lideranças, porém, estavam há tempos em ação, são graduadas, tinham experiência", disse Carter em entrevista coletiva no Pentágono.

Os militares norte-americanos mataram vários líderes do Estado Islâmico nos últimos meses. Fonte: Associated Press.

