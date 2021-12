'Eu estou despedaçada', diz Ariana Grande sobre explosão em estádio

A cantora americana Ariana Grande usou o perfil do Twitter, na noite desta segunda-feira, 22, para se pronunciar sobre o suposto atentado terrorista que aconteceu durante uma apresentação na Manchester Arena, no Reino Unido.

"Eu estou despedaçada. Do fundo do meu coração, eu sinto muito. Não tenho palavras", escreveu a cantora.

Após a publicação, Ariana recebeu inúmeras mensagens de apoio de fãs e seguidores. "Seu trabalho promove o amor e aceitação. Estes atos não representam você", comentou uma internauta. "Não é culpa sua, Ari, por favor, fique forte e segura. Nós te amamos", declarou outro.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.