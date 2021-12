Estudantes se ferem após varandas desabarem durante uma festa nos EUA

Uma sacada e duas varandas desabaram em Hartford, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, ferindo cerca de 30 estudantes do Trinity College que participavam de uma festa em uma casa fora do campus da Universidade.

De acordo com a polícia, a sacada que ficava no terceiro andar desabou e derrubou as varandas do segundo e do primeiro andar.

O vice-chefe da polícia de Hartford, Brian Foley, disse que não houve feridos graves. Segundo ele, as autoridades receberam inúmeras chamadas logo após as 23h de sábado sobre várias pessoas feridas. Foley disse que cada plataforma estava lotada de estudantes.

Os feridos foram levados para cinco hospitais da região. As pessoas com ferimentos mais graves tinham quebrado o braço e ferido a cabeça. Foley disse que a plataforma do terceiro andar que caiu tinha sinais de deterioração. Fonte: Associated Press

