Estudantes fazem nova manifestação em Londres

Milhares de estudantes começaram a se manifestar nesta quinta-feira, 9, no centro de Londres contra um projeto do governo que permitirá triplicar as anuiades das universidades. Os manifestantes desfilaram pelo centro da capital e passaram pelo Palácio de Buckingham, residência da rainha Elizabeth II, antes de se dirigir ao parlamento de Westminster.

O protesto, o quinto em pouco mais de um mês, é acompanhado de perto por um importante dispositivo de segurança para tentar impedir a repetição das violências registradas nas manifestações anteriores. Os estudantes prometeram uma manifestação pacífica.

