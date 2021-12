Estudante é 21ª vítima fatal dos protestos na Venezuela

Um estudante morreu e duas pessoas ficaram feridas na noite de segunda-feira, 11, depois que foram baleadas em um protesto em San Cristóbal (oeste), o que eleva a 21 o número de vítimas fatais nas manifestações contra o governo venezuelano.



"O jovem Daniel Tinoco, de 24 anos, morreu ao ser atingido por um tiro no peito. Outras duas pessoas ficaram feridas", disse o prefeito opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos.



Um ferido foi atingido no ombro e outro no abdome. Os dois foram operados durante a madrugada e estão em situação estável.



Ceballos explicou que "homens encapuzados a bordo de veículos e motos atiraram contra um grupo de estudantes que protestavam em uma avenida de San Cristóbal - reduto da oposição - contra o governo de Nicolás Maduro.



O prefeito disse que a "suspeita" é de que os criminosos integram os "coletivos armados que apoiam o governo".



Desde o início das manifestações no país, dirigentes e estudantes da oposição assim como autoridades do governo trocam acusações sobre a responsabilidade pela violência.



Apoiadas por líderes da oposição, os protestos, que deixaram 21 mortos e mais de 300 feridos, foram ampliados a cidades como Caracas, Mérida, Valencia e Maracay. Os manifestantes reclamam contra a detenção de estudantes, a inflação (56,3% anual) e a escassez de produtos básicos.

adblock ativo