Estudante de Harvard vai a tribunal por ameaça de bomba

Um estudante da Universidade de Harvard deveria comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, 18, após ter feito ameaças falsas de bomba para escapar de uma prova final.

O escritório da promotoria em Boston abriu uma queixa na terça-feira contra Eldo Kim, de 20 anos, por ter supostamente enviado um e-mail com informação falsa de que bombas com estilhaços seriam detonadas em dois dos quatro prédios do campus em Cambridge, Massachusetts. O e-mail foi enviado minutos antes de ele fazer um exame final em um dos prédios.

As ameaças levaram ao esvaziamento dos prédios na segunda-feira, que ficaram fechados por horas até que os investigadores determinassem que não havia explosivos no local.

A direção de Harvard diz estar triste com as acusações, mas afirmou que não faria comentários sobre a investigação. Autoridades disseram que Kim disse a elas que enviou o e-mail com a ameaça de bomba cerca de meia hora antes do horário do início de sua prova final. O aluno disse que estava lá às 9h, quando ouviu o sinal do alarme e soube que seu plano havia dado certo.

Segundo a queixa, Kim enviou e-mails para a polícia de Harvard, dois funcionários da universidade e para o presidente do jornal Harvard Crimson, dizendo que bombas haviam sido colocadas em vários pontos do campus.

Declaração do FBI diz que a agência descobriu que Kim acessou o TOR, um produto de internet gratuito que atribui, temporariamente, um endereço de protocolo de Internet anônimo, usando a rede sem fio da universidade.

A pena máxima para ameaças falsas de bomba é de cinco anos e multa de US$ 250 mil, informou a promotoria.

adblock ativo