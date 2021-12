Estudante de 12 anos cria impressora Braille com Lego

Um estudante de 12 anos criou uma impressora em Braille com peças de Lego. A máquina, resultado de um projeto de ciências de uma escola da Califórnia (EUA), é capaz de imprimir qualquer letra do alfabeto, em Braille, em um rolo de papel.

Com a invenção, o estudante Hubham Banerjee vai ampliar o acesso dos deficientes visuais ao produto, que é mais barato do que uma impressora vendida em lojas convencionais.

As máquinas originais chegam a custar US$ 2 mil. Já a nova criação pode ser vendida por cerca de US$ 400.

Confira a demonstração:

