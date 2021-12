Estilistas Dolce e Gabbana são condenados à prisão

Fundadores da marca Dolce & Gabbana, os estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana foram condenados nesta quarta-feira, 19, a um ano e oito meses de prisão, sob a acusação de evasão fiscal no valor de cerca de R$ 2 bilhões.

De acordo com a juíza Antonella Brambilla, os estilistas devem pagar um valor provisório de R$ 1,46 milhão à Receita italiana.

O crime de evasão fiscal teria ocorrido em 2004, quando Dolce e Gabbana realizaram operações de reestruturação do grupo, entre elas a criação de duas sociedades em Luxemburgo. As empresas Gabbana Luxembourg e Gado srl adquiriram as marcas de dos estilistas por aproximadamente R$ 1 bilhão, valor considerado muito abaixo do real pela Receita italiana.

adblock ativo