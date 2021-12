Estado Islâmico planeja criação de 'califado cibernético'

Militantes do autodenominado Estado islâmico estão planejando a criação de um "califado cibernético", protegido por software próprio de criptografia, para lançar ataques de hackers em massa contra os EUA e o Ocidente.

Estado islâmico e Al Qaeda afirmam estar recrutando hackers habilidosos para criar uma equipe de jihadistas especialistas em informática capazes de realizar ataques cibernéticos devastadores nas instituições ocidentais.

A rede de TV Fox News relatou que os grupos terroristas estão usando as mídias sociais para atrair jovens recrutas habilidosos com computadores.

Qualificação

Muitos dos jihadistas do Estado islâmico são jovens, nascidos no ocidente e altamente qualificados. Eles foram convencidos que estão lutando uma guerra santa, com recursos sofisticados e treinamento em tecnologia digital.

Esses jihadistas usam as redes sociais, principalmente Twitter e Facebook, para continuar recrutando uma nova geração de jovens.

Os vídeos da decapitação de James Foley e Steven Sotloff foram criados usando edição de nível profissional e técnicas de edição de áudio sofisticadas.

