Estado Islâmico encoraja simpatizantes nos EUA e na Europa a atacar civis

Um porta-voz do Estado Islâmico encorajou simpatizantes do grupo na Europa e nos Estados Unidos para que, nestes lugares, realizem ataques contra civis, caso eles não consigam viajar para a região dominada pelo grupo na Síria e no Iraque.

Em um áudio de 31 minutos divulgado na noite de sábado, 21, pelo braço midiático do grupo, al-Furqan, Abu Mohammed al-Adnani diz que a guerra liderada pelos EUA contra o grupo está fadada ao fracasso e que a América "caiu no pântano da perdição".

Ele afirma ainda que simpatizantes do Estado Islâmico na Europa e os EUA para "assediar os cruzados dia e noite para aterrorizá-los até que cada vizinho fique com medo um dos outros". Os simpatizantes, afirmou, não devem subestimar o valor de "balançar um cruzado no coração de sua casa". Fonte: Associated Press.

