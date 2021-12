Estado Islâmico destrói ruínas de três mil anos; veja vídeo

A facção radical Estado Islâmico (EI) divulgou no domingo, 12, um vídeo em que milicianos explodem as ruínas de Nimrud, no Iraque, antiga capital do Império Assírio.

Em março, o governo iraquiano havia alertado sobre a destruição de Nimrud, controlada pelo EI, mas não havia provas documentais que comprovassem a ação.

No vídeo, radicais aparecem destruindo relíquias com marretas e britadeiras, além de montar explosivos e detonar as ruínas da cidade. Mostra ainda duas grandes explosões e o uso de um trator para investir contra o patrimônio histórico.

A cidade, erguida em torno de 1.250 a.C, foi escavada nos anos 1980, revelando alguns dos maiores achados arqueológicos do século 20. O EI tem divulgado cenas de destruição do patrimônio histórico da região.

Manuscritos

Nimrud fica nas imediações de Mosul, a segunda maior cidade iraquiana, e que desde junho do ano passado está sob controle do grupo.

Segundo autoridades iraquianas, o Estado Islâmico também teria destruído a Biblioteca de Mosul, incluindo uma coleção de mais de 100 mil livros e manuscritos.

Além de Nimrud, outros locais foram atacados pelo grupo extremista, como Hatra e Khorsabad. A justificativa da facção, que controla áreas na Síria e no Iraque, é de que as relíquias, anteriores à chegada do islamismo à região, são alvo de idolatria.

