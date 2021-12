Estado Islâmico confirma em rádio execução de refém japonês

O grupo extremista Estado Islâmico confirmou nesse domingo, 25, por meio da sua rádio, que executou o refém japonês Haruna Yukawa, um dia depois de ter divulgado um vídeo anunciando a efetivação.



"O Estado Islâmico cumpriu a sua ameaça e executou o refém japonês Haruna Yukawa após ter expirado o prazo dado ao Japão", anunciou a rádio do grupo, Al-Bayan, por meio do Youtube.



"O segundo refém [Kenji Goto] apela aos seus familiares para pressionarem o governo para a libertação da nossa irmã Sajida Al Rishawi, detida na prisão dos opressores na Jordânia, em troca da sua libertação", diz a mensagem.



A iraquiana Sajida Al Rishawi está presa e foi condenada à morte na Jordânia pelo envolvimento em um triplo atentado a bomba perpetrado em Amã, em novembro de 2005, que provocou a morte de 60 pessoas.



O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, considerou "ignóbil e imperdoável" a morte do refém e exigiu a libertação imediata de Kenji Goto.

adblock ativo