Estado Islâmico assume autoria de massacre em boate gay em Orlando

A agência de notícias Amaq, ligada ao Estado Islâmico, disse que um dos soldados do grupo extremista foi o responsável pelo ataque à boate gay Pulse em Orlando, que causou a morte de 50 pessoas e deixou 53 feridos.

As autoridades norte-americanas estão sendo cautelosas em relação ao ataque. Até agora, confirmam apenas que Omar Mateen, de 29 anos e descendente de afegãos, foi o responsável pelo massacre.

O FBI disse ainda que o atirador comprou ao menos duas armas de fogo nas últimas semanas e que trabalhou como segurança. Além disso, Mateen foi alvo de investigação em 2013 após comentários "inflamatórios" no ambiente de trabalho e manteve ligações com um suspeito de planejar um ataque a bomba em 2014. Porém, a polícia federal norte-americana não confirmou a ligação entre o massacre e o EI.

O curto comunicado do EI foi distribuído por meio do Telegram, um aplicativo de mensagens. O texto diz que o ataque "visou uma boate para homossexuais".

Em territórios em que controla na Síria e no Iraque, o EI rotineiramente executa homossexuais. O grupo também exibe, por meio de seus canais de propaganda, vídeos de seus soldados empurrando homens acusados de serem gays de edifícios.

O EI pediu no mês passado que seus apoiadores realizassem ataques no Ocidente durante o mês sagrado do Ramadan, que começou na semana passada. O mês é considerado de sacrifício e luta por alguns muçulmanos e coincide com o aumento expressivo da violência de grupos extremistas, como Estado Islâmico e a Al-Qaeda.

Vítimas

A prefeitura de Orlando não deu nenhuma informação adicional além dos nomes e idades das seguintes vítimas: Edward Sotomayor Jr., de 34 anos; Stanley Almodovar III, 23; Luis Omar Ocasio-Capo, 20; Juan Ramon Guerroro, 22; Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36; Peter O. Gonzalez-Cruz, 22; Luis S. Vielma, 22; Kimberly Morris, 37; Eddie Jamoldroy Justice, 30; Darryl Roman Burt II, 29; Deonka Deidra Drayton, 32; Alejandro Barrios Martinez, 21; Anthony Luis Laureanodisla, 25; Jean Carlos Mendez Perez, 35; Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50; Amanda Alvear, 25; Martin Benitez Torres, 33; Luis Daniel Wilson-Leon, 37; Mercedez Marisol Flores,26; Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35, e Gilberto Ramon Silva Menendez, de 25.

adblock ativo