Estado de saúde de Nelson Mandela é crítico

Joanesburgo - O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, hospitalizado com uma infecção pulmonar, está em estado "crítico", informou a presidência na noite deste domingo, 23.

"O estado do ex-presidente Nelson Mandela, internado em um hospital de Pretória, é crítico", destaca o comunicado, revelando que o presidente Jacob Zuma, o vice-presidente da ANC (partido no poder), Cyril Ramaphosa, e Graça Machel, mulher de Mandela, estão no hospital para discutir a situação.

Segundo o comunicado, o estado do ex-presidente, de 94 anos, internado desde 8 de junho passado, piorou nas últimas 24 horas. Zuma deu a notícia após chegar ao hospital na tarde de domingo, onde os médicos lhe informaram "que o estado do ex-presidente havia passado a crítico nas últimas 24 horas".

Mandela, ícone da luta contra o apartheid e primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994, fará 95 anos no dia 18 de julho. Desde dezembro passado, Mandela foi internado em quatro ocasiões, vítima das infecções pulmonares que sofre há anos.

adblock ativo