Especialistas alertam para o estado de conservação de pontes na Europa

Após a queda da ponte na cidade de Gênova, na Itália, preocupações foram levantadas sobre o estado de conservação de inúmeras estruturas ao redor da Europa. Muitos especialistas estão alertando que algumas estradas e pontes estariam em situação alarmante.

Na França, o ministro dos Transportes afirmou que a malha rodoviária do país está em estado crítico, constatado após um estudo liderado pelo governo francês. De acordo com a pesquisa, um terço das rodovias com pontes precisam de reparos e 841 apresentaram riscos potenciais.

Já na Itália, cerca de 300 pontes estão correndo o risco de apresentar algum problema, incluindo uma ponte próxima à Agrigento, na região da Sicília. Ela foi criada por Ricardo Morandi, mesmo engenheiro responsável pela obra da ponte que caiu em Gênova. As autoridades locais fecharam a estrutura por causa de falhas em seus pilares.

O promotor-chefe de Gênova afirmou ontem que ainda pode haver 20 pessoas desaparecidas no meio dos escombros da ponte que desabou, além dos 39 mortos já confirmados até o momento.

Queda na bolsa

As ações da empresa Autostrade per I’Italia, operadora responsável pela ponte que desabou, caíram drasticamente durante o pregão de ontem na bolsa de Milão. O anúncio do governo italiano de que iria revogar a concessão da companhia impactou negativamente as negociações no pregão.

O documento indicando o estado de conservação nas estradas da França foi divulgado em julho deste ano, sem muito alarde por parte do governo, e não traz informações capazes de apaziguar motoristas que trafegam diariamente pelas rodovias. Os autores destacaram a deterioração visível em estradas em geral e, em particular, nas pontes e viadutos.

“Das 12 mil pontes que fazem parte da rede, um terço delas precisa de reparos. Na maior parte, pequenos reparos para evitar que a estrutura pareça desgastada. Em 7% dos casos, o estrago é mais sério, podendo causar algum colapso e, também, ao fechamento das vias para tráfego de veículos pesados ou todos os veículos”, afirmou o documento.

Elisabeth Borne, ministra dos Transportes da França, afirmou que irá apresentar, no próximo mês, uma nova legislação incluindo a revisão da infraestrutura do país. O governo também está propondo um plano de US$ 1,1 bilhão para proteger a malha viária e realizar reparos urgentes.

“Todas as pontes serão visitadas anualmente e receberão inspeções mais detalhadas a cada três anos. Nos últimos anos, houve menos investimento do que deveria. Cerca de 50% da superfície das estradas precisa de reparos e quase uma em 10 pontes está em mau estado”, afirmou a ministra.

adblock ativo