Especialista vê possível vitória de Biden como "derrota de um projeto ideológico"

A tensão pela apuração, que se encaminha para o fim com uma provável vitória do democrata Joe Biden, tem mexido com a sociedade norte-americana. Promessas de judicialização por parte do candidato republicano Donald Trump, viradas em estados que ninguém previu e o acirramento das tensões nas cidades do país prometem estender o panorama para muito além da divulgação do resultado.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), o pesquisador norte-americano e doutorando em História e Estudos Afros e Latino-Americanos pela Brown University, Watufani Poe, afirmou que a eleição de Biden deve ter impactos profundos na busca dos americanos em entender o atual sentimento político do país.

“Um dos resultados dessa eleição é que não terá aquela vitória tão clara que os democratas estavam esperando. Teve mais gente votando em Trump do que na última eleição e isso significa tanto um problema dentro do Partido Democrata quanto no espírito do país. É uma grande parcela da população e disso deve sair uma conversa difícil entre os partidos Republicano e Democrata para tentar entender o que realmente está acontecendo”, afirmou.

De acordo com Watufani, a derrota de Trump deve influenciar os rumos políticos de outros centros como o Brasil, que governado por Jair Bolsonaro (Sem Partido) comunga de grande entendimento com a política externa de Trump. Para ele, a derrota do candidato republicano é uma derrota de todo um projeto ideológico que tem se estendido pelo mundo e que tinha no americano o seu principal expoente.

"Essa derrota do Trump pode ajudar os candidatos à esquerda no Brasil ou os candidatos que não apoiam o Bolsonaro. A derrota do Trump vai reverberar e isso pode ser usado pelos candidatos que estão contra o governo federal nas eleições deste mês. Deve impactar também nesse projeto ideológico que Trump e Bolsonaro estão tentando espalhar pelo mundo. Esse projeto que é contra os direitos humanos, contra as populações mais marginalizadas. É um tipo de projeto que eu imagino que tenha sido o grande derrotado pela provável vitória de Biden, pois, Bolsonaro não vai ter mais um parceiro para esse projeto. É óbvio que ele pode procurar em outros lugares do mundo, mas ninguém com a força do Trump. Acho que isso vai ser uma coisa muito boa para a luta dos direitos humanos pelo mundo”, avaliou.

Watufani afirmou ainda que a estrutura democrática do país precisa ser repensada já que o modelo de colégios eleitorais, tão criticado nessa eleição, não permite um preceito-chave da democracia que é o voto da maioria.

“Biden recebeu mais votos que qualquer candidato a presidente na história do país e ainda não temos um resultado concreto. Isso significa que tem uma grande falha nessa democracia. Muita gente, principalmente as gerações mais novas, estão vendo isso como um problema. Não sei se Joe Biden vai levar adiante essa questão do fim dos colégios eleitorais, mas eu acredito que muitos deputados e senadores democratas devem tentar abordar isso”, projetou Watufani que pôs em dúvida a capacidade do candidato democrata de promover uma aliança nacional que possa unir um país dividido.

“Essa é a grande pergunta a se fazer. Muita gente fala que o país está dividido agora, mas a verdade é que sempre houve essa divisão. A diferença agora é que muitas populações historicamente marginalizadas estão tentando mudar o rumo do país e aparecendo mais. Não sei se alguém como o Biden, que não era a minha 1ª, 2ª ou até mesmo 3ª escolha, é alguém pra esse momento. O tipo de candidato que era preciso para unir o país era alguém que trouxesse grandes mudanças para reduzir a desigualdade vigente. O que acho é que se os democratas ganham a maioria no Senado e no Congresso, pessoas como a Alexandria Ocasio-Cortez e outras pessoas progressistas podem trabalhar para fazer o tipo de mudanças que pode realmente unir o país”, avaliou.

A outra história americana

Um dos estados-chave para as eleições americanas, a Pensilvânia é marcada também por uma forte segregação entre seus centros urbanos e sua área rural. Ao falar sobre o sentimento observado no estado, que deve ser conquistado por Trump, Watufani falou da divisão racial que tem permeado todo país e que pôde ser sentida na pele em sua vivência como homem negro.

“Na Pensilvânia, fora das grandes cidades como Filadélfia e Pittsburgh, costumamos dizer que há uma semelhança muito grande com o Mississipi. E o que isso quer dizer? Que fora desses centros urbanos, é um lugar extremamente conservador. Quando viajei com meus pais da Filadélfia pra Pittsburgh, que é uma viagem de 6 a 8 horas, lembro de ter visto muitas bandeiras confederadas pelas partes rurais. Sentimos muito medo de parar em certos lugares do estado pois pode ser muito perigoso para uma família negra. Sempre teve esse embate entre o urbano, que teve muita população negra, e o rural, que é mais conservador, e a eleição de Trump piorou muito a tensão entre eles”, afirmou o pesquisador que vê uma certa manipulação promovida pelas classes mais abastadas como o principal fator para essa configuração de uma cultura majoritariamente branca na zona rural americana.

“Isso vem da história longa dos Estados Unidos. Há uma configuração de como a minoria rica, branca e conservadora americana manipula facilmente os pobres brancos da área rural no país. E como isso foi feito? Com o ideal da supremacia branca. Um ideal que os brancos pobres da área rural podiam usar para se sentir pertencente e dizer “pelo menos não sou uma pessoa negra”. É um motivo de orgulho, mesmo que não tenham direitos trabalhistas. Mesmo que vivam em situação de miséria. Faria muito mais sentido se unir às outras populações marginalizadas para lutar por direitos, mas o país tem essa história enraizada”.

