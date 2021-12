Espanha: trem levava passageiros de diversas nacionalidades

Pessoas de diversas nacionalidades estão entre os passageiros feridos no acidente do trem que descarrilou na região da Galícia, na Espanha, disse a chefe do serviço de saúde do governo regional nesta quinta-feira, 25.

No total, 178 pessoas foram levadas a hospitais depois do acidente. Entre esses feridos, 95 ainda estão recebendo tratamento, sendo que 36, incluindo 4 crianças, apresentam estado grave, disse ela, acrescentando que todos os feridos foram identificados.

As embaixadas britânicas e dos EUA na Espanha informaram que havia cidadãos seus no trem.

Ao menos 78 pessoas morreram no descarrilamento do trem que fazia o percurso Madri-Ferrol e saiu dos trilhos às 20h41 (hora local) de quarta-feira.

Operado pela estatal Renfe, o trem levava 247 pessoas na véspera da principal festividade de Santiago de Compostela, quando milhares de peregrinos católicos lotam suas ruas.

