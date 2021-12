Espanha: sobe para 80 o número de mortos em descarrilamento

O Ministério de Interior da Espanha elevou a 80 o número de mortos no descarrilamento de um trem ocorrido ontem em Santiago de Compostela, no noroeste do país.

Enquanto isso, 95 pessoas feridas na tragédia continuavam internadas nesta quarta-feira. Trinta e seis dos 95 feridos encontram-se em condições críticas de saúde, inclusive quatro crianças.

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, visitou hoje o local do acidente e depois foi a um hospital da cidade, onde conversou com vítimas e familiares.

Natural de Santiago de Compostela, Rajoy decretou três dias de luto pelos mortos. "Para alguém natural de Santiago, como eu, este é o mais triste dos dias", disse ele.

