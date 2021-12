Espanha libera uso de máscara ao ar livre a partir de 26 de junho

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira, 18, que o uso da máscara deixará de ser obrigatório ao ar livre a partir do sábado, 26, em todo país, diante da melhora da situação sanitária pela pandemia da covid-19.

"Este será o último fim de semana com máscaras ao ar livre, porque no próximo 26 de junho não precisaremos mais da máscara em espaços públicos", declarou Sánchez em um evento em Barcelona, afirmando que a medida será adotada oficialmente em um conselho de ministros na próxima quinta-feira, 24.

O abandono da obrigatoriedade do uso de máscaras já acontece em alguns locais do mundo, como Israel e Estados Unidos. Na França, a medida também foi revogada nesta semana. O estado americano de Nova York, com mais de 70% da população vacinada com pelo menos uma dose quase não mantém restrições relacionadas à pandemia de covid-19.

