Espanha decreta estado de alerta por caos em aeroportos

O governo espanhol decretou neste sábado, 4, estado de alerta (primeiro nível do estado de emergência) no país, devido à greve dos controladores de tráfego aéreo que causou o fechamento de quase todo o espaço aéreo do país e afetou milhares de passageiros às vésperas de um feriado prolongado.



Com o estado de alerta decretado, os controladores são obrigados a voltar ao trabalho, sob o risco de serem indiciados por crime passível de prisão, disse o vice-primeiro-ministro Alfredo Perez Rubalcaba. A Espanha tem feriados nacionais na segunda e na quarta-feira.



A Iberia, maior companhia aérea da Espanha, cancelou todos os seus voos no país até o domingo, 5, de manhã. Air France, KLM, Thai e outras empresas aéreas também cancelaram seus voos em Madri até o domingo.

adblock ativo