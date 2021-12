Escolha do papa argentino repercute nas redes sociais

A apresentação do novo papa, Francisco, na Basílica de São Pedro movimentou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 13. A começar pelo próprio Vaticano e os perfis do papa no microblog Twitter, que minutos após a apresentação do pontífice argentino, já tinham postagens. Entre famosos e populares no Brasil também não faltaram as brincadeiras por conta da nacionalida de Francisco.

O papa emérito Bento XVI já utilizava a conta @pontifex, no Twitter, desde 2012. Com a sua renúncia, as postagens foram apagadas e todas as nove contas, em diferentes idiomas, apareceram minutos após a apresentação do papa na Basílica de São Pedro com a nova publicação: "HABEMUS PAPAM FRANCISCUM".

A postagem faz referência a frase em latim dita pelo cardeal protodiácono, o francês Jean Louis Tauran, antes da apresentação do novo papa e significa "Temos um papa". A conta do Vaticano no microblog também fez a postagem em latim acompanhado do símbolo \o/, que demonstra alegria na rede social. No site oficial do Vaticano, Francisco também recebeu as felicitações pela eleição.

Fanpage - O papa tem uma página no Facebook que dobrou o número de seguidores poucas horas após o anúncio do Vaticano. Segundo a descrição do Cardenal Jorge Bergoglio, Cecilia Fernandez Castro organiza a página que foi criada para apoiar o então cardeal de Buenos Aires. Não se sabe que o papa Francisco utilizará a rede social.

Fake - O perfil @JMBergoglio, no Twitter, somou milhares de novos seguidores na tarde desta quarta-feira, logo após o anúncio no Vaticano. Com 335 postagens e mais de 100 mil seguidores até o final desta tarde, o perfil que faz referência ao cardeal argentino não foi confirmado como uma conta verdadeira de Francisco pelo Twitter, que cancelou a conta na noite desta quarta-feira.

Na conta, havia postagens como: "Si soy el nuevo Papa, los niños me van a amar más que al Papa Noel #Vaticano" (Se sou o novo Papa, as crianças vão me amar mais que ao Papai Noel). Uma página no Facebook replica as postagens publicadas no microblog falso.

Famosos - Outros famosos, políticos e presidentes latino-americanos também comentaram a escolha de Francisco como o líder da Igreja Católica no mundo, na tarde desta quarta-feira, 13 no Twitter

Não faltaram também as brincadeiras nas postagens, por conta da antiga rivalidade do futebol entre brasileiros e argentinos. Confira aqui algumas postagens.

Presidente da Argentina Cristina Kirshner - @CFKArgentinaA su Santidad Francisco I pic.twitter.com/a1ujwamYmk (Na foto, um ofício da presidente argentina sauda o novo papa)

Deputado Federal Jean Wyllys - @jeanwyllys_real

O novo papa (argentino!) escolheu se chamar "Francisco": já será um bom sinal se for uma referência a são Francisco de Assis, não é?

Deputado estadual Marcelo Nilo - @depmarceloniloTodos nós brasileiros desejamos sucesso ao Papa Francisco

Apresentador Tiago Leifert - @TiagoLeifert

Peço perdão por todas as piadas de argentino que eu fiz no GESP e na Central da Copa.

‏Presidente do Equador Rafael Correa - @MashiRafael

¡Tenemos Papa latinoamericano! ¡Vivimos momentos históricos sin precedentes!

¡Que viva Francisco I!

Apresentador Sérgio Mallandro - @MallandrosergioPapa Brasilieiro rá pegadinha do mallandro

É argentino meu povo

Autora Gloria Perez - @gloriafperez

Pra quem pergunta pq o nome da novela é Salve Jorge: O argentino Jorge Mario Bergoglio é eleito o novo Papa

Presidente do Panamá Ricardo Martinelli - @rmartinelli

Cada vez que empiezan las encuestas (Ditcher y Neira) hay quienes tratan de irrumpir el orden público para crear confrontaciones.

Apresentador Marcelo Tas - @marcelotasEu já tenho patrão argentino, tem o Messi, as livrarias de Buenos Aires... Então #ChupaBrasil

Apresentadora Xuxa Meneghel - @xuxameneghel

huhuhuhuh Argentina Argentina Argentina ...que DEUS abençoe nosso papa

Apresentadora Astrid Fontenelli - ‏@astridfontenellEu bem queria q ele fosse um fofo, mais é um radical, com posições absurdas como ser CONTRA a adoção de ciranças por casais gays.

Colunista José Simão - @jose_simao

Agora vamos ter q. aguentar o Maradona, o Messi e o Papa!

Humorista Rafael Bastos - @rafinhabastosPapa para o mundo: Uma figura importante, poderosa, influente e única. Para a Argentina: Apenas mais um argentino.

Apresentador Otávio Mesquista - @otaviomesquita

Nao pode ! É acumulo se função ! Os argentinos ja acham que são Deus !!! https://instagr.am/p/Wz0WJAop0u/ (Foto da bandeira da argentina)

