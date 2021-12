De origem colombiana, a travesti barbada Conchita Wurst, 25 anos, foi escolhida por uma emissora de televisão na Áustria para representar o país em uma competição de música, o que está causando protestos e indignação entre os austríacos.

Os contrários à sua escolha, que foi realizada sem a participação da população, chegaram a criar uma página no Facebook chamada "Não à Conchita Wurst no concurso de música". O perfil tem mais de 38.500 seguidores. Além de adesão ao movimento, muitas pessoas postaram mensagens agressivas e homofóbicas contra a travesti.

Inconformada com os protestos e com as agressões, Conchita divulgou um comunicado afirmando que respeita as opiniões, mas que não aceita as ofensas. Além disso, ela pondera que as pessoas deveriam lutar por causas maiores, como contra a discriminação das minorias na Áustria.

"Eu continuo a luta contra a discriminação, pois estou convencido de que, no século 21, toda pessoa tem o direito de viver como quer", disse Conchita, acrescentando que se considera mulher, apesar de manter a barba para chamar a atenção das pessoas.

Conchita irá representar a Áustria no Eurovision Song Contest 2014, que ocorrerá em maio.

Veja uma das apresentações de Conchita Wurst

Da Redação Escolha de travesti para festival causa protestos na Áustria

adblock ativo