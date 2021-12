Erupções provocam retirada imediata de indonésios em ilhas

Mais de 1.500 pessoas foram retiradas hoje (18), na Indonésia, devido à erupção dos vulcões Merapi, na Ilha de Java, e Sinabung, na Ilha de Sumatra. A Agência Nacional de Gestão de Desastres informou que 1.681 pessoas foram retiradas das imediações do Monte Sinabung, no Norte de Sumatra, onde uma nuvem de cinzas e fumaça alcançou até 8 mil quilômetros de altura.



Esta foi a segunda erupção consecutiva do Sinabung, que entrou também em atividade ontem. Na zona central de Java, o Vulcão Merapi entrou em erupção forçando a retirada de centenas de pessoas e expeliu uma nuvem de fumaça e de cinzas que afetou até 69 quilômetros da cratera.



A última grande erupção do Merapi foi registada em outubro de 2010, quando uma nuvem de cinza causou a morte a 32 pessoas e forçou a retirada de 50 mil.

