Erupção de vulcão em Bali atinge resorts e provoca fechamento de aeroporto

Um vulcão na ilha indonésia de Bali retomou a atividade com erupções que espalharam cinzas em resorts e aldeias próximas e forçou o fechamento do pequeno aeroporto internacional na ilha próxima de Lombok.

O monte Agung entrou em erupção no sábado à noite e três vezes no domingo. As nuvens de cinzas forçaram o fechamento do aeroporto da ilha de Lombok até pelo menos às 6 horas desta segunda-feira, informou uma autoridade aeroportuária.

A maioria dos voos domésticos e internacionais agendados para este domingo foram realizados normalmente no aeroporto de Bali, depois de uma grande quantidade de cancelamentos no sábado à noite.

Autoridades da Defesa Civil disseram que cinzas de até meio centímetro caíram em aldeias ao redor do vulcão e soldados e policiais distribuíram máscaras e determinaram a evacuação das pessoas de uma zona de exclusão ao redor do vulcão que se estende 7,5 km ao redor da cratera.

As cinzas, porém, atingiram áreas para além da zona de exclusão, alcançando até 10 quilômetro da cratera e atingindo alguns resorts. Bali é o principal destino turístico da Indonésia e atrai cerca de 5 milhões de visitantes por ano.

A vizinha Lombok é relativamente pouco desenvolvida como destino turístico, recebendo menos de 100 mil visitantes internacionais por ano. Fonte: Associated Press

População observa a atividade do vulcão, que teve início neste sábado (Foto: Sonny Tumbelaka | AFP)

adblock ativo