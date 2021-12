Equipes de resgate recuperaram os corpos de todas as dez vítimas de um acidente com helicóptero ocorrido na Argentina. Aparentemente, as duas aeronaves colidiram, matando importantes atletas franceses.

O helicópteros caíram na tarde de segunda-feira nas proximidades de Villa Castelli, 1.170 quilômetros a noroeste de Buenos Aires, informou o secretário regional de segurança Cesar Angulo. Todas as pessoas que estavam a bordo - oito franceses e dois pilotos argentinos - morreram.

Dentre os mortos estava a campeã olímpica de natação Camille Muffat, o boxeador olímpico Alexis Vastine e a velejadora Florence Arthaud. Eles participavam de um reality show chamado "Dropped".

Os corpos eram transportados para a capital regional da província de La Rioja, onde serão realizadas as autópsias, informou a juíza Virginia Illanes Bordon ao canal de televisão Todo Noticias. Segundo ela, o terreno acidentado tornou impossível a recuperação dos corpos na segunda-feira.

Imagens de televisão mostram investigadores retirando telefones celulares, papéis e outros itens carbonizados e irreconhecíveis dos destroços da região seca e pouco povoada que fica ao longo dos Andes, cadeia de montanhas que separa a Argentina e o Chile.





Estadão Conteúdo Equipes recuperam corpos de vítimas de acidente com helicópteros na Argentina

Acredita-se que o acidente seja um dos piores relacionados à gravação de reality shows.

O presidente francês François Hollande expressou "enorme tristeza" com o acidente e o escritório da promotoria de Paris abriu uma investigação sobre possível homicídio culposo. Os trabalhos serão realizados por uma unidade de buscas da política de transporte aéreo francesa, informou um policial.

As demais vítimas foram identificadas como Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert e Edouard Gilles. Os pilotos eram Juan Carlos Castillo e Roberto Abate.

A mulher de Castillo, Cristina Alvarez, disse à Todo Noticias que seu marido era um veterano da Guerra das Malvinas e que tinha grande experiência com helicópteros, tendo pilotado em lugares como a Antártida e nas Ilhas Malvinas.

Angulo, o secretário de segurança, disse que um dos helicópteros pertencia à província de La Rioja e o outro à província vizinha de Santiago del Estero.

"O helicóptero de La Rioja era um Eurocopter com capacidade para levar seis pessoas. Aparentemente, ele colidiu com a outra aeronave de Santiago del Estero pouco após a decolagem", diz comunicado do governo provincial. Fonte: Associated Press.

adblock ativo