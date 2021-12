Equipes localizam uma das caixas-pretas do avião da EgyptAir

As equipes de busca localizaram uma das caixas-pretas do avião da EgyptAir que caiu na quinta-feira, 19, no Mediterrâneo, segundo fontes do governo egípcio citadas pela emissora CBS.

A caixa que regista os instrumentos de voo foi localizada na mesma área onde, na sexta-feira, 20, foram encontrados destroços do avião e partes de corpos. A localização da caixa-preta não foi, até o momento, confirmada oficialmente pelas autoridades.

As causas da queda do avião, um Airbus A320 que fazia ligação entre Paris e o Cairo, continuam sendo investigadas. A bordo da aeronave, que caiu no Mediterrâneo a cerca de 130 milhas da ilha de grega de Karpathos, seguiam 66 pessoas.

Fumaça na cabine

Segundo investigadores da aviação civil francesa, o Airbus transmitiu mensagens automáticas que indicavam a existência de fumaça na cabine.

Eles consideram, contudo, que ainda é cedo para interpretar as mensagens. "[Os investigadores] confirmam que houve mensagens Acars [Aircraft Communication Addressing and Reporting System] emitidas pelo avião que indicavam fumaça na cabine pouco antes do fim das transmissões de dados", declarou um porta-voz do Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), citado pela agência AFP.

Os meios de comunicação norte-americanos foram os primeiros a indicar a detecção de fumaça de origem indeterminada na parte dianteira do aparelho pouco antes da queda.

As mensagens Acars são dados gerados e transmitidos automaticamente pelo aparelho durante o voo.

