Equipes finalizam resgate de adolescentes e técnico de caverna na Tailândia

Os 12 meninos e seu técnico de futebol foram resgatados depois de passarem 18 dias em uma profunda caverna na Tailândia, informou o comando de elite dos Seals da Marinha nacional em um post no Facebook, acrescentando que todos estão a salvo.

"Todos os 12 dos 'Javalis Selvagens' e o técnico foram extraídos da caverna", afirma o post, que acrescenta a expressão comemorativa do comando "Hooyah".

Os adolescentes, que possuem entre 11 a 16 anos, e o técnico do time estavam na caverna desde o dia 23 de junho, quando foram ao local para comemorar o aniversário de um dos jovens. Eles não conseguiram retornar à entrada da gruta após as chuvas inundarem as passagens.

A operação de resgate foi iniciada no domingo, 8, quando os primeiros jovens começaram a deixar o local, auxiliados por equipes de salvamento. Ao saírem da caverna, os adolescentes foram atendidos por ambulâncias e levados ao hospital da província de Chiang Rai, onde permanecessem internados e passam por exames.

