Equador registra seis casos de coronavírus

O Ministério da Saúde do Equador confirmou nesta segunda-feira, 2, que o país tem seis casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19).

Um comunicado oficial divulgado hoje pelo Ministério de Saúde Pública, afirma que "a primeira paciente detectada com Covid-19 continua na área de cuidados intensivos de um dos 15 hospitais adequados para tratar essa patologia. Nesta data, comunicamos que seu estado de saúde não variou e que seu prognóstico é reservado".

Ainda de acordo com o comunicado, os outros cinco pacientes confirmados têm sintomas leves e permanecem isolados em suas casas sob controle e vigilância epidemiológica.

Ontem, em uma coletiva de imprensa, a ministra de Saúde do Equador, Carolina Andramuño, pediu tranquilidade à população e reforçou que o mais importante é a prevenção. "Sejamos corresponsáveis, reforcemos as medidas sanitárias como a lavagem constante das mãos".

"Do núcleo familiar primário, ou seja, o mais próximo do caso da mulher confirmada (com o vírus), foram encontrados cinco casos positivos para o Covid-19, que são levemente sintomáticos; estamos monitorando-os, controlando-os", afirmou a ministra.

O primeiro caso confirmado no Equador é de uma senhora equatoriana de 70 anos, que mora na Espanha e chegou ao país em um voo direto de Madri, no dia 14 de fevereiro. O caso foi diagnosticado na cidade de Guayaquil, situada a oeste do país, e é grave.

O governo confirmou ainda que outros 177 cidadãos equatorianos estão com suspeita da doença e são monitorados.

O presidente do Equador, Lenín Moreno, escreveu hoje em sua conta no Twitter: "Irmãs e irmãos equatorianos: a pior epidemia é o pânico. O pior vírus é o rumor. Vamos combatê-los com certezas, com verdades, com transparência!".

Ontem (1), o presidente havia publicado a seguinte mensagem: "Trabalhamos sem parar. Diante de um sintoma como tosse, febre ou problemas respiratórios, ligue para o 171 (número de emergência do Equador) e receberá atenção imediata. A melhor maneira de nos cuidarmos é estarmos bem informados para tomar as devidas precauções".

