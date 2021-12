Equador confirma primeiro caso de coronavírus

O Equador confirmou o primeiro caso de coronavírus, na manhã deste sábado, 29, através de um comunicado do Ministério da Saúde do país. De acordo com informações do Uol, o caso confirmado foi de uma mulher que retornou de Madri, na Espanha, em 14 de fevereiro.

A paciente apresentou sintomas do novo coronavírus e encontra-se em terapia intensiva em Guayaquil. Seu estado é considerado crítico.

Com a confirmação do Equador, sobem para cinco os casos confirmados na América Latina. O Brasil foi o primeiro país da região a confirmar um paciente infectado, seguido do México, que tem três casos confirmados.

Cerca de 80 pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitoradas pelo Ministério da Saúde do Equador. Até o momento, nenhuma delas apresentou sintomas do coronavírus.

Em Cañar, um estudante que retornou da Itália apresentou sintomas da doença. Ele será acompanhado nos próximos dias para que seja feita uma confirmação.

