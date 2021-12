Enfermeiras são suspensas após chamar bebê de 'santanás'

Duas enfermeiras foram suspensas após divulgarem um vídeo colocando um recém-nascido para "dançar" rap. A dupla ainda divulgou imagens com gestos obscenos e chamando o bebê de "mini satans" (mini santanás em português). O fato aconteceu nos EUA.

Uma das profissionais diz: "Nós estamos indo para o inferno" no vídeo, enquanto a colega segura os braços da criança ao som de "In Da Club".

As imagens repercutiram nas redes sociais, causando polêmica. Após o fato, o Hospital Naval em Jacksonville, na Flórida, suspendeu as enfermeiras. "Estamos cientes de um vídeo/foto postados na Internet. É escandaloso, inaceitável, incrivelmente pouco profissional e não pode ser tolerado. Nós identificamos os envolvidos - duas funcionárias juniores. Elas foram removidas do atendimento a pacientes e terão de lidar com o sistema legal e a Justiça militar. Nós já notificamos os pais do paciente".

adblock ativo