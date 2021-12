A enfermeira Phyllis Hall, que fez parte da equipe médica que tentou salvar a vida do presidente John F. Kennedy depois de ser baleado em Dallas, no Texas, em 1963, disse, em entrevista ao jornal Britânico Sunday Mirror, que o presidente foi morto por uma "bala misteriosa". Veja abaixo vídeo do assassinato:

Marcos Venancio Machado* Enfermeira diz que "bala misteriosa" matou JFK

Phyllis Hall, que tinha 28 anos na época, diz que foi levada à sala de cirurgia por um agente do serviço secreto enquanto os médicos tentavam salvar o presidente. Ela descreveu ao jornal britânico que a bala estava alojada entre a orelha e o ombro de JFK e não tinha qualquer semelhança com balas depois mostradas nas investigações.

A enfermeira disse que o que viu foi uma bala incomum, prontamente removida e nunca mais vista. "Eu tinha grande experiência com ferimentos de bala, mas nunca tinha visto nada como aquilo antes. Tinha uma polegada e meia e nada a ver com as balas posteriormente mostradas".

"Ela foi retirada e levada embora, mas nunca a vi apresentada em provas ou investigações sobre o caso. Continua sendo um mistério", explicou Phyllis Hall, que no passado deu depoimento ao The Six Floor Museum, dedicado á memória de JFK. Veja:

Marcos Venancio Machado* Enfermeira diz que "bala misteriosa" matou JFK

* com informações do Sunday Mirror

adblock ativo